Marche interdite de l’opposition: Toussaint Manga et Cie introuvables

Rédigé par leral.net le Samedi 26 Janvier 2019 à 11:16 | | 1 commentaire(s)|

Encore une fois, ils avaient crié sur tous les toits qu’ils allaient braver l’interdiction préfectorale de leur marche ; mais à l’arrivée, les jeunes leaders de l’opposition ont brillé par leur absence. Les forces de lutte des étudiants de l’opposition ont cependant sauvé l’honneur, affrontant les forces de l’ordre presque toute l’après-midi d’hier.



Face au refus des jeunes de l’opposition. Alioune Badara Samb a pris la décision d’interdire la marche. Une interdiction qui réveille les démons de la division de l’opposition, qui ne s’entend que sur leur hostilité commune au Président Macky Sall.



En effet, le jeune député libéral, Toussaint Manga n’a pas mis du temps à crier sur tous les toits, que l’opposition marchera par la force. Avec ou sans interdiction. Pendant ce temps, d’autres membres parmi les signataires de la déclaration de marche décidaient de se plier à la décision préfectorale.



Cependant, sur le théâtre des opérations, il n’y avait ni les uns ni les autres. Seuls les étudiants ont répondu à l’appel et ont fait face aux forces de l’ordre.













Enquête





