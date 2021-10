Marché mondial des matières premières : Hausse des prix au mois de juillet 2021

Les prix des matières premières ont connu une hausse au mois de juillet 2021, à l’exception de celui du maïs. En effet, le baril du pétrole brut est passé de 73,2 dollars américains au mois de juin à 75,1 dollars au mois de juillet 2021. Ce qui traduit une hausse de 2,6% en variation mensuelle. Par rapport à la période correspondante de l’année écoulée, le coût du baril du pétrole brut (43,2 dollars) enregistre une importante augmentation de 73,8%.



Le coût du riz s’est inscrit dans la même lancée. Il a connu une progression mensuelle de 3,0% en passant de 155,9 FCfa/Kg au mois de juin contre 160,6 FCfa/Kg le mois sou revue. Par rapport au prix enregistré au mois de juillet 2020 (171,6 FCfa/Kg), il est noté, en revanche, une baisse de 6,4%.



Concernant le coton, le prix enregistre également une augmentation mensuelle de 3,4% en passant de 94,5 US cents/lb au mois de juin à 97,7 US cents/lb le mois suivant. Comparé à celui noté à la même période de l’année 2020 (68,5 US cents/lb), le coût du coton connait également une hausse de 42,6%.



Le prix sucre passe de 17,2 New York - cents/lb n°11 au mois de juin à 17,7 New York - cents/lb n°11 soit une hausse de 2,9% en variation mensuelle. Par rapport au mois de juillet 2020 où le prix du sucre était de 11,9 New York - cents/lb n°11, l’agence relève une augmentation de 48,7%.



Pour ce qui est du blé, le prix enregistré au mois sous revue est de 633,6 US cents / Bois de 60lb contre 620,6 US cents / Bois de 60lb le mois précédent soit une hausse de 2,1% en variation mensuelle. Par rapport au mois juillet de l’année précédente où le coût du blé était de 443,2 US cents / Bois de 60lb, il relevé, aussi, une progression de 43,0%.



Enfin, l’Ansd note une baisse de 10,8% en variation mensuelle sur le coût du maïs qui passe de 672,4 US cents / Boisseau au mois de juin contre 599,6 US cents / Boisseau au juillet 2021. Relativement au mois de mois de juillet 2020 (331,7 US cents / Boisseau), l’on relève, tout de même une hausse de 80,8%.



