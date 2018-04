Marché nébuleux à la mairie de Dakar: 7,8 milliards de FCfa en cause

Le journal "Libération" révèle qu’après avoir suspendu la procédure de l’attribution provisoire, l’Autorité de régulation des marché publique (ARMP) a purement et simplement annulé l’attribution provisoire du marché de travaux clé en main non assortie d’un montage financier pour l’aménagement de terrains en gazon synthétique lancé par la mairie de Dakar.



Dans sa décision numéro 041/18/ Armp/Crd en date du 28 mars 2018, le juge des marchés publics a détecté plusieurs zones d’ombre autour de ce marché attribué contre 7,8 milliards de FCFA à un groupement dans lequel se trouve la société Venturelli Romolo Sarl, qui n’avait pas l’expérience fixée dans le dossier d’appel d’offres (DAO).

