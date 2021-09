Marché régional des titres publics de l’UMOA : Le Sénégal lève 55 milliards de FCFA avec les meilleurs taux

Les titres publics de l’Etat du Sénégal se portent bien et continuent de bénéficier de la confiance des investisseurs . En effet, sur 50 milliards de FCFA mis en adjudication, le montant global des soumissions se situe 283 milliards de FCFA. En définitive, le Sénégal a retenu la somme de 55 milliards de FCFA.

Ce montant de 55 milliards est réparti comme suit :



- 11,5 milliards à 5 ans au taux de 5,05% ;

- 43,5 milliards à 7 ans au taux de 5,3%.



Il est important de noter que les montants proposés représentent près de 600% du montant recherché. De même, les taux obtenus sont en baisse par rapport aux précédentes émissions pour lesquelles nous avions des taux de 5,5% et 5,97%, respectivement pour 5 ans et 7 ans.



Les taux de la nouvelle émission, 5,05 % et 5,3%, sont les meilleurs actuellement obtenus sur le marché, ce qui atteste de la bonne qualité de la signature du Sénégal.

Adou FAYE





Source : Selon un communiqué du ministère des finances et du budget , l'Etat du Sénégal, à travers la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor, a levé, le vendredi 03 septembre 2021, sur le marché régional des titres publics de l'UMOA, un montant de cinquante-cinq (55) milliards, au terme d'une émission par adjudication d'obligations assimilables du Trésor de maturité de cinq (5) et sept (7) ans.

