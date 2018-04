Mariage: L’impressionnant cadeau offert à Amina Poté

La célèbre animatrice de l’émission « Settu Bi » de la Télévision futurs Medias (Tfm), a enfin trouvé son homme « idéal ». L’homme qui a conquis son cœur s’appelle Mor Cissé, un jeune homme d’affaires travaillant dans le secteur de l’automobile. Mor Cissé a eu le courage de parler de mariage à Amina Poté quinze jours seulement après leur rencontre. Une occasion que celle-ci n’a pas hésité à saisir pour quitter le monde des célibataires.



Qu’est-ce qu’une femme peut désirer de plus beau et de plus noble que d’être épouse ? Amina Poté a trouvé son Roméo et elle n’a pas hésité de lui dire « Oui ». Les choses se sont passées très vite. Le but de leur prémière rencontre n’était que lui présenter ses condoléances avec ses amis, à l’occasion du décès de sa maman il y a de cela deux mois. Séance tenante, ils ont échangé leurs numéros.



Le temps passant, Amina Poté et Mor Cissé sont devenus des amis. Ils échangeaient tout le temps. Ils se sont découvert des atomes crochus. L’Idylle a duré deux semaines, avant que Mor Cissé ne franchisse le pas. Juste après le retour de sa « princesse » de la soirée « Sargal Djiguéne » de Viviane Chidid au Zénith (Paris), Mor a demandé la main de sa belle. Et le mariage a été scellé le dimanche dernier aux Almadies, au moment où la communauté chrétienne fêtait Pâques.



Le nouvel époux de l’animatrice de l’émission « Settu Bi » n’a pas lésiné sur les moyens. Rien que pour le cadeau de mariage (la dot), l’homme d’affaires a offert un véhicule à sa dulcinée, avec le nom d’Amina Poté inscrit sur la plaque d’immatriculation. Le couple est actuellement à Dubaï pour la lune de miel.



Au bout du fil, la nouvelle mariée a promis de faire honneur à son homme. Amina estime qu’elle vient de retrouver son âme sœur, une partie d’elle. « Je veux lui faire honneur, en restant son épouse jusqu’à ce que la mort nous sépare. Je viens de trouver ma moitié », lâche-t-elle en minaudant au bout du fil. Parce que toujours selon l’animatrice de la Tfm, elle a rencontré l’homme qui partageait son rêve : avoir un fils qui s’appellera Serigne Saliou. Très amoureux, le couple coule des jours heureux à Dubaï, loin du tumulte dakarois. La « princesse » tient désormais son « Prince » ! Plein de bonheur aux tourtereaux !











L’Observateur