Maman Mbaye, fille du célèbre guitariste Jimmy Mbaye, n’est plus un cœur à prendre. Elle a quitté le rang des filles célibataires. Mannequin et actrice dans la série à succès ‘’ Mbettel’’, elle répond désormais au nom de Mme Touré. Zarco Touré, footballeur professionnel à Lorient, ligue 2 français, est tombé sous le charme de la belle liane. Les deux tourtereaux se sont unis hier devant Dieu et les hommes.







L’Observateur