Mariage avec une Tunisienne à Sousse: Sadio Mané dément et s’indigne sur Facebook

L’annonce du mariage de Sadio Mané avec une Tunisienne le 5 janvier prochain dans le stade municipal de Sousse, est une fake-news. Le joueur de Liverpool a tenu à démentir l’information véhiculée par la radio tunisienne Mosaïque Fm. Et sur sa page Facebook qu’il a publié un communiqué :



Cher tous,



C’est avec stupéfaction et désarroi que j’ai appris un supposé match de gala que je devrais organiser à Sousse (Tunisie), à l’occasion de mon mariage.



Je tiens à démentir cette information jusqu’à la dernière énergie. Je n’ai jamais envoyé ni mandaté une tierce personne à parler en mon nom auprès des autorités municipales ou publiques tunisiennes.



Je tiens à informer que le supposé mariage n’existe nullement et que toutes ces informations sont erronées et sans fondement.



Personnellement, je reste concentré à mon travail et je tiens aussi à informer que tous les documents ne m’engagent guère.



Sadio Mané »















PressAfrik