Mariage de Sadio Mané: L’heureuse élue serait la fille de son architecte

Le mariage de Sadio Mané devient un sujet préoccupant la presse en ligne. D’après ‘’SourceA’’, l’union entre la star des Lions et l’élue de son cœur va être scellée à Dakar. Mais, les choses vont se faire dans la discrétion.



Ainsi, un imam a été envoyé avec une délégation pour aller demander la main de la fille. Et, la jeune demoiselle qui fait saliver Sadio Mané est une fille voilée. Elle est la fille de l’architecte de l’enfant de Bambali et elle parle Mandingue comme lui.



La star planétaire, dit-on, n’est pas allé jusqu’au ciel pour attacher une corde à son cou. Et, il ne reste plus qu’à lui souhaiter heureux ménages...