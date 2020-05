Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Mariage de VIP: Bara Guèye de Clean Oil et plusieurs autres personnes, arrêtés et gardés à vue à la Section de Recherches Rédigé par leral.net le Mardi 5 Mai 2020 à 22:17 | | 0 commentaire(s)| Le célèbre Bara Guèye, une des pièces maîtresses de l'entreprise Clean Oil, prenant une ...troisième femme et dont le mariage a fait le tour du web, a été arrêté par la Section de Recherches de la Gendarmerie nationale. L’heureux élu qui a dit oui à une dame du nom de Zeyna Diène, fille aînée de Maria Mané, a été mis aux arrêts avec d’autres personnes, identifiées, présentes à ce mariage somptueux.

Le Sénégalais est têtu par nature. Certains, se prenant pour des intouchables, font montre d’un refus d’obtempérer à toute sorte d’interdit de l’autorité. C’est le cas de Bara Guèye, un des pièces maîtresses de l’entreprise clean Oil. L’homme a eu le culot de dévier l’autorité qui a décrété un couvre-feu et interdit tout rassemblement en cette période de Covid-19.



N’empêche, Bara Guèye, s’inscrivant dans la catégorie des privilégiés de la vie mondaine, se croyant tout permis, a organisé un somptueux mariage qui a drainé des foules. Visiblement, aucune précaution n’a été prise en dehors du non-respect de l’autorité, pour se prémunir et éviter la propagation du virus. Son mariage a été occasion pour des griots et autres personnes, à la recherche du pain et du fric, de faire du « woyaan ».



L’ambiance de ce mariage, bravant l’interdit et se déconfinant à la vue de tout le monde, a été assurée par des griots, très connus du public.



Face à son entêtement, Bara Guèye n’a pas eu le temps de savourer pleinement sa lune de miel ,qui risque d’être transformée en lune de fiel. Puisque, arrêté avec toutes les autres personnes, identifiées sur la vidéo. L’ensemble des arrêtés, considérés comme des marginaux de la société, sont poursuivis pour déviance à l’autorité et violation des mesures d’interdiction de rassemblement.



Le célèbre Bara et ses compagnons déviants doivent passer leur première nuit à la Section de Recherches de la Gendarmerie nationale, le temps que l’autorité judiciaire décide de la suite de cette affaire. « Ils ont fait fi de l'arrêté qui porte l'estampille du ministre de l’Intérieur, interdisant les manifestations et rassemblements de personnes dans des lieux ouverts ou clos au Sénégal, en raison de l’épidémie du coronavirus », constate-t-on. Et, il a été visible sur la vidéo publiée, que l’ensemble des personnes ayant assisté à ce mariage, n'ont pas respecté, du tout, la distanciation sociale.



Ainsi, l’Etat qui s’est lancé dans ce combat contre le Covid-19 et a investi des milliards de FCfa, voit aujourd’hui, des inconscients tendre vers l’anéantissement de ses efforts énormes consentis. Maintenant, l’autorité judiciaire doit prendre les choses en main, afin d’éviter des situations de la sorte à l’avenir. L’impératif est d’éviter de faire croire au Sénégalais « lambda », l’existence de deux catégories de citoyens sénégalais. Sinon…







Accueil Envoyer à un ami Partager