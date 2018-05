Mariage du Prince Harry et Meghan Markle: Vivez les différents moments en photos et vidéos

Ce samedi 19 mai, le prince Harry et Meghan Markle se sont dit « oui » dans la chapelle St George du château de Windsor. C’est le prince qui a fait son arrivée en premier, en compagnie de son frère et témoin, le prince William. Près de 15 minutes plus tard, Meghan Markle l’a rejoint au bras du prince Charles et accompagnée de ses demoiselles et garçons d’honneur.











Parmi ces derniers, on compte les célèbres prince George et princesse Charlotte, les deux premiers enfants de Kate Middleton et du prince William. C'est donc avec leur mère que les deux enfants sont entrés dans l'église. A peine un mois après la naissance de Louis, Kate a d'ores et déjà retrouvé la ligne.



















Le couple a été déclaré marié par l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, chef spirituel de l'Eglise anglicane, dans la chapelle St Georges du château de Windsor, lieu chargé d'histoire pour la monarchie britannique. Ils ont échangé leurs vœux, devant quelque six cents invités, dont la reine Elizabeth II et une pléiade de stars.



















Les invités ont commencé à arriver en milieu de matinée. Parmi eux, le chanteur britannique Elton John, la joueuse de tennis américaine Serena Williams, l’avocate britannique Amal Clooney, et son époux George, le football anglais David Beckam et son épouse, ex-Spice Girl et styliste, Victoria Beckam. En revanche, aucun responsable politique n’a été convié à la noce.