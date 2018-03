Marième Faye Sall vole au secours de l’artiste Diop Fall

L’artiste-comédien Diop Fall, est malade et cloué au lit depuis quelques mois. Ses proches avaient ainsi lancé un cri du coeur pour sauver sa vie. Son état de santé déclinant, l’artiste-comédien thiessois devait impérativement se rendre en France pour des soins médicaux plus adéquats.



Selon “L’Observateur”, la Première Dame, Marième Faye Sall, vient de lui procurer un passeport diplomatique et une prise en charge médicale pour les besoins de son traitement.