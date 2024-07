Maroc 2025 : Tirage au sort des Éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations

GROUP A:

1️⃣ | 🇹🇳 Tunisia

2️⃣ | 🇲🇬 Madagascar

3️⃣ | 🇰🇲 Comoros

4️⃣ | 🇬🇲 The Gambia



GROUP B:

1️⃣ | 🇲🇦 Morocco

2️⃣ | 🇬🇦 Gabon

3️⃣ | 🇨🇫 Central African Republic

4️⃣ | 🇱🇸 Lesotho



GROUP C:

1️⃣ | 🇪🇬 Egypt

2️⃣ | 🇨🇻 Cape Verde

3️⃣ | 🇲🇷 Mauritania

4️⃣ | 🇧🇼 Botswana



GROUP D:

1️⃣ | 🇳🇬 Nigeria

2️⃣ | 🇧🇯 Benin

3️⃣ | 🇱🇾 Libya

4️⃣ | 🇷🇼 Rwanda



GROUP E:

1️⃣ | 🇩🇿 Algeria

2️⃣ | 🇬🇶 Equatorial Guinea

3️⃣ | 🇹🇬 Togo

4️⃣ | 🇱🇷 Liberia



GROUP F:

1️⃣ | 🇬🇭 Ghana

2️⃣ | 🇦🇴 Angola

3️⃣ | 🇸🇩 Sudan

4️⃣ | 🇳🇪 Niger



GROUP G:

1️⃣ | 🇨🇮 Cote D'ivore

2️⃣ | 🇿🇲 Zambia

3️⃣ | 🇸🇱 Sierra Leone

4️⃣ | 🇹🇩 Chad



GROUP H:

1️⃣ | 🇨🇩 Dr. Congo

2️⃣ | 🇬🇳 Guinea

3️⃣ | 🇹🇿 Tanzania

4️⃣ | 🇪🇹 Ethiopia



GROUP I:

1️⃣ | 🇲🇱 Mali

2️⃣ | 🇲🇿 Mozambique

3️⃣ | 🇬🇼 Guinea-Bissau

4️⃣ | 🇸🇿 Eswatini



GROUP J:

1️⃣ | 🇨🇲 Cameroon

2️⃣ | 🇳🇦 Namibia

3️⃣ | 🇰🇪 Kenya

4️⃣ | 🇿🇼 Zimbabwe



GROUP K:

1️⃣ | 🇿🇦 South Africa

2️⃣ | 🇺🇬 Uganda

3️⃣ | 🇨🇬 Congo

4️⃣ | 🇸🇸 South Sudan



GROUP L:

1️⃣ | Senegal

2️⃣ | 🇧🇫 Burkina Faso

3️⃣ | 🇲🇼 Malawi

4️⃣ | 🇧🇮 Burundi



▪︎ Les 12 groupes des Éliminatoires CAN 2025.



La 1ère journée est prévue dans exactement 2 mois : Début Septembre 2024.



Il faudra finir parmi les 2 premiers pour se qualifier sauf dans le groupe où est logé le pays organisateur (Maroc) où il n’y aura qu’1 qualifié.



▪︎ La phase finale c’est à partir du 21 Décembre 2025 au Maroc.



Adama Sall (Saint-Louis)