Maroc : 400 migrants sénégalais en… détention

Invitée de la Rts, le ministre chargée des Sénégalais de l’Extérieur, Dr Annette Seck, a déclaré que c’est « environ 400 migrants qui ont été déjà enregistrés à Dakhla, au Maroc. 231 ont été rapatriés ». Elle a profité de ce plateau de télévision pour rassurer que la prise en charge de ces migrants dans les centres de détention ou de santé au Maroc se fait convenablement avec le strict respect de leurs droits humains.



A en croire, LeTémoin, Mme le ministre a aussi précisé que si, dans les embarcations qui ont échoué sur les côtes marocaines, il y avait majoritairement des Sénégalais des ressortissants d’autres nationalités (Mali, Guinée, Gambie etc.) s’y trouvaient aussi. « La plupart des embarcations venaient de Rufisque, de Mbour, de Kafountine et de Kayar » a-t-elle faits avoir avant de déplorer que ces migrants, qui n’ont finalement pas pu atteindre « l’eldorado » espagnol, sont généralement affectés et même déshydratés.



Parmi eux, trois (03) sont malheureusement décédés. Cependant, le ministre chargée des Sénégalais de l’extérieur dit qu’elle se rendra au Maroc pour étudier les modalités et coordonner les opérations d’évacuation des migrants restants.