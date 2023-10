Maroc : Baisse de 17,89% du résultat net de la société Salafin au premier semestre 2023.

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Octobre 2023 à 17:17 | | 0 commentaire(s)|

La situation provisoire au 30 juin 2023 dressée par la direction de cet établissement met en relief un résultat net après impôts de 39,073 millions de dirhams (MDH) contre 47,587 MDH au 30 juin 2022.



Les produits d’exploitation bancaires se sont élevés à 435 MDH contre 432 MDH au premier semestre 2022, soit une augmentation de 3 MDH.

En ce qui les concerne, les charges d’exploitation bancaire se sont élevées à 242,492 MDH contre 237 MDH, soit une hausse de 5,492 MDH.

Ce qui donne un produit net bancaire (PNB) de 192,210 MDH contre 195,291 MDH au premier semestre 2022, soit une baisse 1,57%.



Durant la période sous revue, la société Salafin a réduit de 1,37 MDH ses charges générales d’exploitation qui se situent à 72,901 MDH contre 74,271 MDH au 30 juin 2022.

Quant aux dotations aux provisions et pertes sur créances irrécouvrables, elles connaissent une baisse, passant de 56,322 MDH au premier semestre 2022 à 55,863 à 72,901 MDH au premier semestre 2023.



De leur côté, les reprises de provision et récupérations sur créances amorties connaissent aussi une forte baisse avec une réalisation de 2,545 MDH contre 11,164 MDH au 30 juin 2022.

Le résultat avant impôts se situe à 63,924 MDH contre 74,948 MDH, soit une baisse de 14,70%.



Oumar Nourou









Source : Le résultat net de la société Salafin, une filiale du groupe bancaire marocain BMCE et opérant dans le secteur du crédit à la consommation, a connu une baisse de 17,89% à l’issue du premier semestre 2023 par rapport au premier semestre 2022.Source : https://www.lejecos.com/Maroc-Baisse-de-1789-du-re...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook