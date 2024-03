Maroc : Hausse de 1,61% du chiffre d’affaires de la société COSUMAR au 4ème trimestre 2023.

Selon les indicateurs trimestriels établis par la direction de cette entreprise, ce chiffre d’affaires se situe à 2 575 millions de dirhams (MDH) contre 2534 MDH au 4eme trimestre 2022. La direction de Cosumar s’est félicitée de l’approvisionnement régulier du marché national marocain en sucre grâce aux performances industrielles de la raffinerie de Casablanca.



« Grâce aux efforts entrepris par les équipes de COSUMAR avec le soutien des partenaires institutionnels, les autorités locales et l’ensemble des partenaires agricoles, le Groupe a pu atténuer l’impact du déficit pluviométrique et du taux de remplissage très bas des barrages qui ont caractérisé cette campagne », souligne-t-elle. Selon elle, le bilan de la production de sucre blanc issue de la campagne agricole s’élève à 224 Kt en 2023 contre 321 Kt la campagne précédente.



Les indicateurs trimestriels mettent en exergue un endettement net du Groupe COSUMAR de 1 458 MDH à fin décembre 2023, en baisse de -19% par rapport à fin septembre 2023 et ce malgré la hausse des cours de sucre brut sur le marché international impactant l’encours de la Caisse de Compensation.



Selon toujours la direction de Cosumar, les investissements comptabilisés à fin décembre 2023 s’élèvent à 242 MDH, et concernent principalement la poursuite des mises à niveau et la maintenance de l’outil industriel.



