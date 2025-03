Maroc : La Banque Marocaine pour le Commerce et l’Industrie annonce une hausse de 90,7% de son résultat net en 2024

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Mars 2025 à 10:36 | | 0 commentaire(s)|

Les indicateurs financiers élaborés par la direction de la banque, mettent en exergue un résultat net de 326 millions de dirhams (MDH) contre 171 MDH en 2023.



Les dépôts de la clientèle ont atteint 48,39 milliards de dirhams à fin décembre 2024, contre 47,46 milliards de dirhams à fin décembre 2023. Selon la direction de la BMCI, <<les ressources non rémunérées s’améliorent et représentent 77% à fin décembre 2024, contre 75,7% en 2023.>> Quant aux crédits consentis à la clientèle, ils se situent à 59,19 milliards de dirhams contre 58,85 milliards de dirhams en 2023, tirés par le segment Corporate.



Le produit net bancaire (PNB) a connu un accroissement de 10,2% avec une réalisation de 3,79 milliards de dirhams contre 3,44 milliards de dirhams en 2023.



Durant la période sous revue, les frais de gestion ont progressé de 5 millions de dirhams à 2,24 milliards de dirhams. Par ailleurs, les responsables de la banque estiment que le coefficient d’exploitation consolidé continue à s’améliorer en affichant 59,1% à fin décembre 2024 contre 63,7% à fin décembre 2023 soit une baisse de 4,6%.



Pour sa part, le résultat brut d’exploitation a enregistré une augmentation de 24%, passant de 1,25 milliard de dirhams en 2023 à 1,55 milliard de dirhams en 2024.



Le coût du risque s’est dégradé de 28% se situant à 810 millions de dirhams contre 633 millions de dirhams en 2023.



Oumar Nourou





Source : A l’issue de l’exercice 2024, la direction de la Banque Marocaine pour le Commerce et l’Industrie (BMCI), a annoncé avoir réalisé un résultat net en hausse de 90,7% par rapport à l’exercice 2023.Source : https://www.lejecos.com/Maroc-La-Banque-Marocaine-...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook