Maroc : La société LafargeHolcim annonce une légère progression de 3% de son chiffre d’affaires consolidé au 3ème trimestre 2023.

Selon les indicateurs trimestriels établis par la direction de l’entreprise, le chiffre d’affaires s’est élevé à 1 952 millions de dirhams (MDH) contre 1 898 MDH au 3ème trimestre 2022. Selon la direction de LafargeHolcim Maroc, cette progression est due à l’augmentation des volumes de vente du ciment. Sur la base des données du Ministère marocain de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, cette direction souligne que la demande nationale de ciment a augmenté de 3,6% au troisième trimestre 2023 mais a reculé de -2,1% à fin septembre par rapport aux mêmes périodes de l’année précédente.



Concernant l’endettement net de la société, les responsables de LafargeHolcim Maroc signalent qu’il s’élève à 5 439 MDH à fin septembre 2023, en baisse de -9% par rapport à la même période en 2022.



LafargeHolcim Maroc est considérée par ses dirigeants comme le leader national du secteur des matériaux de construction au Maroc et la première capitalisation boursière industrielle de la Bourse de Casablanca. Cette entreprise est détenue majoritairement par une joint-venture entre le Groupe Holcim, leader mondial des solutions de construction innovantes et durables, et Al Mada - Positive Impact - fonds d’investissement panafricain à capitaux privés, basé à Casablanca.



<<Présent dans le Royaume depuis 1928, LafargeHolcim Maroc met toute son expertise et son savoir-faire au service du développement économique et social du Royaume, en participant à la modernisation du secteur de la construction et en s’inscrivant dans la stratégie nationale de développement durable à horizon 2030>>, soulignent les responsables de l’entreprise. Ils estiment par ailleurs que par le développement de produits et solutions constructives à forte valeur ajoutée, innovantes, durables et respectueuses de l’environnement, LafargeHolcim Maroc contribue à l’essor économique et aux évolutions urbanistiques du Maroc.



Oumar Nourou

Le chiffre d’affaires consolidé de la société LafargeHolcim Maroc, une entreprise de production de ciment, a connu une légère progression de 3% au 3ème trimestre 2023 par rapport au 3ème trimestre 2022.Source : https://www.lejecos.com/Maroc-La-societe-LafargeHo...