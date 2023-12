Maroc : Le Groupe minier MANAGEM annonce un repli de 19% de son chiffre d’affaires consolidé au 30 septembre 2023.

Selon la direction de ce groupe, le chiffre d’affaires réalisé se situe à 5 939 millions de dirhams (MDH) contre 7 376 MDH à fin septembre 2022. Elle avance que cette évolution est marquée par la baisse importante des cours des métaux sur le marché international, notamment le cobalt pour -41%, le zinc pour -31% et le cuivre pour -10%, l’appréciation des cours des métaux précieux, or et argent de respectivement 3% et 5%, la consolidation de la parité de change USD/DH, la baisse du chiffre d’affaires de l’or au Soudan, en raison de la suspension des activités opérationnelles depuis le 20 avril 2023, à cause des tensions politiques que connait le pays et le repli des volumes vendus de l’Or de la mine TRI-K en Guinée, suite à des perturbations opérationnelles en cours de dénouement.



Concernant les investissements réalisés à fin septembre 2023, la direction de l’entreprise signale qu’ils s’établissent à 1 769 MDH dont 43% ont été alloués aux projets de développement du Groupe, notamment le démarrage des travaux de construction du projet cuprifère de Tizert et la construction des installations de traitement de la black mass.



Pour sa part, l’endettement net consolidé s’établit à 7 080 MDH, en hausse de 2 734 MDH par rapport à fin 2022, marqué par le maintien de l’effort d’investissement du Groupe pour accompagner les projets de développement et le paiement du prix d’acquisition des actifs Bambouk au Sénégal pour un montant de 1 701 MDH décaissé au 2ème trimestre de l’année.



Coté à la bourse de Casablanca, Managem a, selon ses dirigeants, depuis sa création en 1930, développé une expertise sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’activité minière, allant de l’exploration et l’extraction jusqu’à la commercialisation des minerais. Aujourd’hui, Managem, Groupe de dimension internationale, présent dans neuf pays, emploie plus de 6 000 collaborateurs. Il est reconnu comme un opérateur de référence sur le continent africain.

Oumar Nourou

Au 30 septembre 2023, le Groupe minier MANAGEM a annoncé un repli de 19% de son chiffre d’affaires consolidé par rapport au 30 septembre 2022.Source : https://www.lejecos.com/Maroc-Le-Groupe-minier-MAN...