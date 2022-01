Maroc: Une Sénégalaise, asphyxiée par son encensoir, perd la vie

La communauté sénégalaise du Maroc est endeuillée par la mort tragique d’une des leurs. Selon PressAfrik, Ndèye Rokhaya Guèye, arrivée au pays il n’y a pas longtemps pour assister sa fille, a perdu la vie. Elle serait morte après avoir inhalé du gaz carbonique provenant de l’encensoir qui contenait du charbon.



Le jour du drame, elle et sa fille ont préparé leur encensoir pour se protéger du froid de canard qui sévit depuis quelques jours au Maroc. Après avoir mis l’encens, elles ont fermé la porte de la chambre. Malheureusement, le gaz qui se dégageait, a fini par les asphyxier.



Ce sont les cris de Ndèye Ami Guèye qui était avec elle, qui ont fini par alerter son fils. Ce dernier qui était dans l’autre pièce, s’est précipité pour voir ce qui se passait. Il trouva sa tante et sa sœur évanouies. Il appela les secours. Elles ont été vite évacuées à l’hôpital pour une prise en charge.



Après quelques heures dans la structure sanitaire, elles regagnent la maison. Mais malheureusement, la mère finit par rendre l’âme. « C’est le charbon marocain qui en est la cause. Il est différent de celui qu’on trouve au Sénégal. Il y a beaucoup de gaz carbonique. Et nombreuses sont les femmes sénégalaises qui ne le savent pas », soutient Mouhamed Soumaré, un Sénégalais vivant à Casablanca.













Le Témoin