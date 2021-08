Marseille: Papa Guèye attend Alioune Cissé pour porter le maillot des "Lions" Le défenseur franco-Sénégalais de Marseille, Papa Guèye était en discussion avec notre confrère, Macoumba Seck, à la fin de la rencontre. Selon Macoumba Seck, le joueur est prêt à vêtir le maillot national des Lions du pays de la Teranga et n’attend qu’une convocation pour répondre à l’appel de la nation de ses parents. Source et crédit photos Mbaye Jacques Diop.

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Août 2021 à 17:23









