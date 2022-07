Mary Teuw Niane confirme sa démission et exhorte les Saint-Louisiens à voter Yewwi Askan Wi Mary Teuw Niane a confirmé sa démission de Petrosen et de l'Alliance Pour la République depuis lundi dernier. Il a en outre affirmé que dimanche prochain est un grand jour et que les populations de Saint-Louis ne doivent pas accepter l'argent qu'on leur donne au détriment de leur vote. Pour lui, le meilleur choix, c'est Yewwi Askan Wi.

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Juillet 2022 à 14:06



Ousmane Wade