Mary Teuw Niane rencontre le top management de l’Ugb

La proposition d’une année blanche à la faculté des Sciences juridiques et politiques de l’université Gaston Berger (Ugb) de Saint-Louis a fini d’installer un malaise au temple du savoir. Les étudiants ne veulent pas entendre de cette proposition, alors que les enseignants pensent que c’est la seule manière de revenir au cycle normal.



Le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Mary Teuw Niane, a rencontré hier le top management à l’Ugb, avant la délibération de l’assemblée universitaire sur la proposition d’une année blanche. Mary Teuw Niane a échangé avec les enseignants membres de l’Assemblée de l’Université, les chefs de section et différents autres responsables de l’instruction .







L'As