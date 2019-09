Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Masque au café pour raffermir le peau Rédigé par leral.net le Lundi 16 Septembre 2019 à 11:13 | | 0 commentaire(s)| Grâce aux antioxydants et ses propriétés anti-rides, le café protège la peau contre les radicaux libres.

En effet, la caféine stimule le flux sanguin dans la peau et réduit les rougeurs et les inflammations. Ajoutez au miel et l’huile d’olive qui apporte hydratation et douceur à votre peau. Economiques, écologiques et surtout 100% naturelles, essayez ce masque.



Mode d’emploi



Ingrédients:

- 1 cuillère à soupe de café moulu

- 1 cuillère à soupe de sucre brun

- 2 cuillères à café de miel

- 3 cuillères à café d’huile d’olive



Préparation



Mélangez tous les ingrédients, la texture doit être facile à appliquer, sans devenir trop liquide. Appliquez le masque sur le visage et le cou en utilisant un massage profond.

Puis laissez reposer jusqu’à ce qu’il sèche et rincez à l’eau tiède. Faites se masque une fois par semaine.



Mam Dieng





