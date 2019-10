Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Masque au chou: Rajeunissant, Revitalisant, Cicatrisant, Désinfectant… A ESSAYER ! Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Octobre 2019 à 15:03 | | 0 commentaire(s)| Le chou est très bénéfique pour notre peau en raison de la présence de certains antioxydants et phytochimiques en lui. Ce dernier est donc responsable de la désintoxication du foie. Il supprime donc les toxines, qui se sont accumulées dans le sang, qui provoquent la peau terne et tachetée. Résultat ? Une peau saine et éclatante en un rien de temps.

Le chou est une plante généreuse, source de vitamines C, A, K, P, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9 et PP, mais aussi de soufre, calcium, potassium, magnésium, fer, manganèse et iode.



1 – Masque visage nettoyant au chou



Ce masque est particulièrement recommandé en cas d’acné, d’eczéma ou de surexposition au vent et au soleil.

Que faut-il?



– 1/4 de petit chou vert



– 1 grosse carotte ou 2 cuillères à soupe de jus de carottes frais



– 1/2 citron



– 1 cuillère à soupe d’huile d’olive



– 2 cuillères à soupe d’argile blanche ou verte en poudre



Pour la préparation



Enlevez les feuilles externes du chou et hachez les autres, rincez-les et séchez. Si vous faites le jus de carottes vous-même, préparez en 2 cuillères à soupe.

Pressez le citron pour en extraire une cuillère à soupe de jus. Mettez le chou, les jus de carottes et de citron et l’huile d’olive dans une centrifugeuse et hachez jusqu’à obtention d’une pâte onctueuse.



Ajoutez 3 cuillères à soupe de cette purée à l’argile en poudre et mélangez. Appliquez ce masque sur le visage et sur le cou, et gardez pendant environ 20 mn



Rincez à l’eau tiède et hydrater votre peau avec crème visage habituel.



2- Un soin cicatrisant



Comment faire?



Il faut râper très finement le légume. Ensuite, pressez ce que vous avez obtenu pour en tirer le liquide.



Ses propriétés?



Ce jus est revitalisant, cicatrisant, recalcifiant, désinfectant, microbicide. Toute une panacée miraculeuse pour une peau un peu défraîchie.



Conduite à tenir…



Allongez-vous et appliquez-le sur toute la surface de votre visage parfaitement démaquillé. Détendez-vous en gardant ce masque 15 minutes. Ensuite, rincez à l’eau minérale, puis séchez en tapotant délicatement votre visage à l’aide de papier absorbant ultra doux. Vous pourrez remarquer ses effets bienfaiteurs immédiatement sur votre visage. N’hésitez plus à user de ce soin plus de trois fois par semaine.



















Yolande Jakin





