Masque nettoyant au miel pour hydrater et resserrer les pores

En plus de nettoyer, éliminer les impuretés du visage et resserrer les pores, ce masque à base de produits 100% naturels à la maison permet d’hydrater la peau tout en diminuant ainsi la production de sébum.

Il stimule naturellement la production de collagène de votre peau.



Comment ça marche?



- Mélangez une cuillère à soupe de lait en poudre, une cuillère à soupe de miel et un blanc d’œuf.

- Appliquez sur le visage et laissez agir 15 minutes.

- Rincez à l’eau tiède.









Mam Dieng