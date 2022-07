Mass Diaw décédé au Maroc : les Sénégalais se cotisent pour rapatrier le corps, l'Etat interpellé Mass Diaw, ce transitaire originaire de Linguère, décédé jeudi dernier au Maroc, dans des circonstances douloureuses, est la préoccupation majeure de ses compatriotes qui veulent rapatrier sa dépouille au plus tard ce mercredi.

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Juillet 2022 à 07:59 | | 0 commentaire(s)|

Cependant, ils sont confrontés à des difficultés énormes, notamment le coût du rapatriement, ainsi qu'une cotisation pour aider sa famille en ces moments durs.



"On a réussi à avoir 39.000 dirhams, alors qu'il nous en faut 50.000 (équivalent 5000 euros). La Douane marocaine, témoin de l'accident du Sénégalais a contribué à hauteur de 10.000 dirhams (1000 euros), ainsi que des Sénégalais ayant eu écho du drame. Mais cela ne couvre pas encore les frais du rapatriement qui coûtent excessivement cher. C'est pourquoi on interpelle l'Etat, via le ministère des Sénégalais de l'Extérieur, pour nous venir en aide", ont déclaré ses amis qui sont au cœur du dossier mortuaire.



Pour rappel, Mass Diaw a été écrasé par des portes alors qu'il était en visite de terrain au Port de Tanger, jeudi dernier 07 juillet.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook