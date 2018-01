Massacre de Boffa : la Gambie condamne et promet à l'Etat du Sénégal de...

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Janvier 2018 à 15:22

Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et des Gambiens de l'étrangers a publié un communiqué sur son compte Twitter pour condamner fermement l'exécution des 13 jeunes sénégalais samedi dernier dans la forêt de Boffa à Ziguinchor. Après avoir présenté ses condoléances aux familles des victimes, ledit ministère a réaffirmé sa volonté de collaborer étroitement avec l'Etat du Sénégal pour une paix définitive dans la région sud du pays.

Pressafrik

