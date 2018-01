Massacre de Borofaye : Consternés, les cadres casamançais condamnent fermement cette tuerie

Les réactions se multiplient suite à l’attaque survenue à Borofaye, village de la commune de Boutoupa Camaracounda, où des éléments armés non identifiés, ont sauvagement abattu des d’innocents, principalement des jeunes, au cours d’une tuerie d’une rare violence, qui a également occasionné de nombreux blessés se trouvant dans une situation critique.



« Stupéfié et consterné », le Collectif des Cadres Casamançais (CCC) réuni ce dimanche, «condamne fermement cette tuerie, que rien ne justifie, en ces temps d’accalmie et de progrès substantiels enregistrés dans le dialogue pour le retour définitif de la paix dans notre chère région ».



« S’inclinant devant la mémoire des victimes et exprimant leur solidarité ainsi que leurs condoléances émues aux familles éplorées, les membres du CCC appellent le Gouvernement à faire avec sérénité la lumière et toute la lumière, sur ces évènements dramatiques et à poursuivre avec responsabilité le dialogue et les efforts de recherche et de consolidation de la paix, par une judicieuse exploitation des belles dispositions affichées par les deux parties, notamment, l’appel de M. le Président de la République et l’accueil positif qui lui a été réservé », informe un communiqué.



Le document ajoute que « le CCC réitère son engagement à ne ménager aucun effort pour accompagner dans la justice et l’équité, l’Etat à la réussite de cette mission, qui interpelle toutes les forces vives de notre pays ».













