Massacre de Ziguinchor : Le Président de la République a décrété un deuil national de 2 jours à compter du lundi 08 janvier

Le chef de l'Etat Macky Sall vient de décréter un deuil national de deux jours à compter du lundi 08 janvier. Cela suite aux tragiques événements qui ont eu lieu samedi dans la forêt de Boffa à Ziguinchor.

Dans un communiqué signe le Secrétaire général et porte-parole du Gouvernement, la décision du président de la République vise à "honorer la mémoire des victimes de l’attaque armée survenue, le 6 janvier 2018, dans l’arrondissement de Niaguis, Département de Ziguinchor".



Le texte administratif indique que "pendant cette période, le drapeau national est en berne et des minutes de silence sont observées durant toutes les cérémonies officielles. Les rassemblements et autres cérémonies de réjouissance sont interdits sur l’étendue du territoire national"





pressafrik.com