Masse monétaire: Plus de 8 000 milliards FCfa circulent au Sénégal La Direction de la prévision des études économiques (DPEE) a rendu publique une évaluation de la situation économique au Sénégal, entre avril et juin 2022. Il en ressort que beaucoup d’argent circule dans le pays. La masse monétaire a progressé de 616,4 milliards FCfa entre fin mars et fin juin 2022, pour atteindre 8 393,6 milliards FCfa.

‘’ Cette expansion de la liquidité globale est perceptible à travers les dépôts transférables, qui ont augmenté de 336,7 milliards pour se situer à 4 051,4 milliards. Pour sa part, la circulation fiduciaire (billets et pièces hors banques) a, également, augmenté de 185,5 milliards sur la période.



S’agissant des autres dépôts inclus dans la masse monétaire, ils sont ressortis à 2 325,2 milliards, en hausse de 94,2 milliards, entre fin mars et fin juin 2022 ’’, assurent les statisticiens.



Sur un an, la liquidité globale de l’économie est en expansion de 1 424,6 milliards (+20,4 %), à fin juin 2022, soit une accélération après avoir atteint 15,2 % à la fin du premier trimestre.



