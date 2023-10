Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Matam : Abdoul Ly, ancien DG de l’ARTP, offre 300 kits scolaires à quatre écoles de la commune de Bokidiawé Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Octobre 2023 à 07:03 | | 0 commentaire(s)| L’ancien Directeur général de l’ARTP, Abdoul Ly offre des fournitures scolaires à des écoles de la commune de Bokidiawé. Cette dotation vient soulager les parents en cette période de la rentrée des classes. Quatre établissements scolaires de localités situées dans la commune de Bokidiawé, dans le département de Matam, ont reçu mercredi, un don de 300 kits scolaires, offert par l’ancien Directeur général de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP), Abdoul Ly. Les localités bénéficiaires – Bowel, Fondé Samaly, Louguéré Lahel et Diéryel, ont magnifié leur reconnaissance au généreux donateur.

Les localités bénéficiaires – Bowel, Fondé Samaly, Louguéré Lahel et Diéryel, ont également réceptionné du matériel de travail pour enseignants, ainsi qu’un lot de boîtes à craie pour chaque école, leur permettant de couvrir l’ensemble des besoins pour l’année scolaire.



« Cette action s’inscrit dans le sens du renforcement des efforts que mène l’Etat et ses démembrements, pour une éducation de qualité. C’est aussi pour nous, un appui aux parents d’élèves éprouvés par les coûts récurrents induits par l’enseignement », a dit le donateur, lors de la cérémonie de remise à Bowel.



Chaque élève des établissements bénéficiaires, a reçu un sac d’écolier, un lot de cahiers, un ensemble de matériel géométrique, une ardoise, une gourde isotherme, des stylos et des crayons de couleur.













