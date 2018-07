Matam : Admis au Bac avec la Mention Très Bien, Chapeau Bâ Abdoulaye

Résultats du Baccalauréat 2018 à Matam – Le Lycée de Thilogne sort du lot, l’élève Abdoulaye Ba décroche la mention Très Bien. A 20 ans, Abdoulaye Ba tient son premier diplôme universitaire en poche, de la plus belle des manières. Il a la mention Très bien ! Tout un honneur pour le Lycée de Thilogne et le corps professoral.

Né en 1998, Abdoulaye Ba est issu d’une grande famille maraboutique, puisqu’il est le petit fils de Thierno Amadou Youssouph Ba, grand érudit et connaisseur de la théologie. Dans cette famille religieuse de Thilogne, la maîtrise parfaite du Coran est une chose ordinaire, chez les apprenants de la science. Au moins huit (08) membres de cette famille ont la maîtrise du livre Saint avant même leur âge adulte.

Aujourd’hui, Abdoulaye Ba suit sûrement les traces de ses aînés. Lui qui s’est inscrit à l’école française a aussi une tête bien faite

D’abord, les évaluations internes, notamment la composition du second semestre a classé le nouveau bachelier premier de sa classe, la Terminal S2, avec une moyenne de 17/20. C’était donc prévisible et bien mérité si après les délibérations, le jeune Abdoulaye est parvenu à décrocher la mention très bien.

Son relevé de note est plus que satisfaisant, puisque dans ses disciplines dominantes, Abdoulaye a obtenu 18/20 en Physique Chimie, la même note en SVT et en Mathématiques. Sa moyenne globale au Bac est de 16/20. Suffisant pour le Jury 904 de lui décerner la mention très Bien.

Connu à l’école comme un élève très réservé, Abdoulaye est aussi très serein et studieux. Il fait la fierté du corps professoral. D’ailleurs, pourrait-on dire qu’il a sauvé l’honneur de son Lycée puisque globalement, les résultats ne sont pas si satisfaisants.

En effet, sur 268 candidats inscrits au Lycée de Thilogne, 03 étaient absents, seulement 265 ont composé.

Dans les détails, il y avait 20 candidats pour la série S2, et 04 sont admis d’office avec une seule mention Très bien celle de Abdoulaye Ba, 9 sont admissibles au second Tour.

S’agissant de la série L’, il y avait 90 candidats, seuls 2 sont admis d’office, 33 admissibles au second Tour.

Et, à la série L2, il y avait au total 155 candidats, 20 admis d’office, et 56 admissibles.

Au total, au Lycée de Thilogne, sur 265 candidats, il y a eu 26 admis d’office et 98 autorisés à subir les épreuves du second Tour.

♦Abdoulaye Ba est un jeune heureux Joint par téléphone, le nouveau bachelier n’a pas caché sa joie et sa satisfaction. « C’est un soulagement après une longue année du dur labeur, je suis content et je remercie tout ceux qui m’ont soutenu de près ou de loin », a-t-il dit. Avant d’ajouter que tout le mérite revient à sa mère qui le réveille le matin de bonheur pour lui demander de se lever et d’aller à l’école, mais aussi à ses professeurs, surtout ceux des disciplines scientifiques.

S’agissant de ses projets pour l’enseignement supérieur, Abdoulaye n’est pas très pressé, « avant toute décision, je discuterai avec mes parents, mes professeurs et surtout mes deux sœurs dont l’une est docteur en pharmacie pour avoir conseils et voir quelles meilleures décisions nous pourrions prendre ensemble», a-t-il rétorqué.

Toutefois, Abdoulaye n’écarte pas l’idée d’une pré-inscription pour aller continuer ses études à l’étranger et ensuite revenir travailler au Sénégal pour servir son pays, comme cela a toujours été son rêve.

♦ Par Djiby DEM – www.laviesenegalaise.com



