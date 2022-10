Matam: S.Barro demande le divorce à son époux, elle reçoit une balle dans la tête

Rentré tard dans la nuit, O. Barro a subi les remontrances de sa femme. Cette dernière lui fait comprendre qu’elle ne supporte plus ses escapades nocturnes avant de lui demander le divorce.



S. Barro se mit alors à préparer ses affaires pour quitter le domicile conjugal. Comprenant sans doute que cette dernière était déterminée, le mis en cause s’empare de son fusil et loge une balle dans la tête de son épouse, qui meurt sur le coup.



D’après Libération, qui rapporte le drame, après son forfait, O. Barro a laissé sur place l’arme du crime et s’est lancé dans une cavale qui durera que le temps d’une rose. Le journal rapporte qu’il a été, en effet, rattrapé dès le lendemain, dimanche, au soir.



Il est placé en garde à la gendarmerie de Ourossogui. Il a reconnu les faits et expliqué avoir tiré sur sa femme après avoir tenté, en vain, de la retenir à la maison.