Matar Bâ : « ce que j’ai dit aux joueurs dans les vestiaires, après la défaite » Le ministre des Sports est revenu sur la finale de la Can 2019, perdue par le Sénégal contre l’Algérie (1-0), vendredi dernier au Caire.

Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Juillet 2019 à 13:33 | | 0 commentaire(s)|

« Ce sont des moments extrêmement difficile à gérer. Quand on rentre dans les vestiaires et qu’il y a un gros silence, que tout le monde est abattu, il faut trouver les mots pour leur parler. Je leur ai dit ‘’relevez la tête, vous n’avez pas à baisser la tête la tête, vous avez fait honneur au Sénégal’’ », a déclaré Matar Ba ce dimanche dans l’émission Grand Jury de la RFM.

Et de poursuivre, « mais avant cela, juste après le coup de sifflet final, j’ai vu Aliou Cissé les réunir, il leur a parlé et leur a demandé d’aller remercier leurs supporters. C’était très important et très fort ».



