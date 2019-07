Matar Bâ sur la mairie de Fatick : « je serai à côté de celui qui sera désigné… » Actuel maire de Fatick, Matar Bâ ne cache pas son ambition de se succéder à lui-même. Mais cela ne se fera pas contre vents et marrées, a-t-il dit.

« Je n’ai pas d’opposants dans la coalition Benno Bokk Yakkar, mais des fatickois du même parti (Apr), ont des ambitions », a admis Matar Ba, ce dimanche dans l’émission Grand Jury de la RFM.

« La tête de liste sera un choix assumé par tous les acteurs », a-t-il ajouté, avant de souligner, « Macky Sall est le leader naturel de Fatick. La priorité lui revient et je serai à côté de celui qui sera désigné, si ce n’est pas moi ».



