Matar Diop, Apr Keur Massar, sur les Locales : « Mauvaises investitures, listes parallèles et phénomène Yewwi expliquent notre débâcle» Le département de Keur Massar est tombé dans l'escarcelle de la coalition Yewwi askan wi (Yaw) lors des dernières élections locales de janvier passé. Sur six communes, seule la commune de Malika a été remportée par la coalition Benno. Les communes de Yeumbeul Nord, Yeumbeul Sud, Keur Massar Nord, Keur Massar Sud et Parcelles assainies Jaxaay, ont été gagnées par l'opposition, en sus du Conseil départemental. Une défaite qui frise l'humiliation.

Le candidat malheureux à la commune de Yeumbeul Nord sous la bannière de la coalition Jammi Sénégal, diagnostique la défaite de Benno à Keur Massar. Selon Matar Diop, plusieurs facteurs expliquent cette débâcle.



« Le parti a une grande part de responsabilité. Les investitures ne sont pas parties de la base vers le sommet. Le parti a investi des maires impopulaires dans leur commune, car ils n'ont pas de bilan à défendre. Cette mauvaise investiture a créé des frustrations, qui ont engendré de nombreuses listes parallèles. Figurez-vous, qu'à Yeumbeul Nord seulement, il y avait quatre listes qui sont nées des flancs de Benno. Ce qui nous a été fatal à Benno », fait remarquer Matar Diop.



Arrivé à la 7e place sur quatorze listes en compétition à Yeumbeul Nord, avec plus de 1250 voix, le coordonnateur de la nouvelle dynamique autour de Matar (Ndam) se dit très déçu et choqué par cette défaite. « Nous aimerions tous gagner le département de Keur Massar pour récompenser le Président Macky Sall, qui a beaucoup fait pour cette localité et qui continue encore d'en faire. Mais les choses ont tourné autrement. Le phénomène Yewwi avec le vote des primo votants, a aussi pesé en notre défaveur », ajoute-t-il. ...



«C'est dans l'unité que nous allons gagner les Législatives»



En marge d'un entretien avec "Tribune", l'ancien adjoint au maire à la ville de Pikine (avant la départementalisation de Keur Massar, ndlr), soutient que Benno n'a perdu qu'une bataille et non la "guerre".



« Si nous cumulons les voix des candidats de Benno aux voix des candidats des listes parallèles, nous arrivons largement en tête devant Yewwi. Nous en sommes conscients. Les élections locales sont maintenant derrière nous. Nous devons travailler dans l'unité pour gagner très largement les élections législatives. Seule l'unité nous permettra de gagner haut la main au soir du 31 juillet prochain. Nous appelons tous les responsables de Benno à travailler dans ce sens. C'est notre souhait le plus ardent », martèle Matar Diop.

















