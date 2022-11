Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Match Sénégal-Equateur: Une folle ambiance à la maison familiale d’Ilimane Ndiaye des HLM Rédigé par leral.net le Mardi 29 Novembre 2022 à 21:30 | | 0 commentaire(s)| Les HLM ont vibré ce soir au rythme du football. Les fans et passionnés de football ont envahi la maison familiale d’Ilimane Ndiaye, nichée au coeur de Dakar. L’ambiance était au rendez-vous pendant et après le match, qualifiant le Sénégal pour les 8e de finales de la Coupe du monde Qatar 2022. Les parents, amis de la famille Ndiaye, voisins et habitants des Hlm et des zones environnantes ont communié dans une folle ferveur, en chantonnant les louages et autres slogans.



L’ambiance a été tout bonnement au rendez-vous. Avec des drapeaux à l’effigie d’Illimane Ndiaye, l’ambiance s’est poursuivie dans les différentes artères des HLM. Ces populations, très satisfaites de sa prestation et de sa témérité, exprimant une joie indéfinies s’identifient au jeune « Lion ».

Le talentueux et fabuleux joueur, dit-on, a imprimé ses marques avec une technicité spécifiques. Illimane Ndiaye est une incarnation du talent avec sa facon assez atypique de développer un football, bien raffiné, empreint d’une dose artistique à sublimer le monde du football.





