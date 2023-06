Match amical Brésil-Sénégal, c’est ce soir à 19 h GMT : sur les traces du Maroc et du Cameroun pour battre le Brésil La sélection nationale de football du Sénégal va affronter celle du Brésil ce soir (19 heures GMT) au stade Alvalade du Sporting de Lisbonne. En rencontre amicale aux allures d’une clarification entre les champions d’Afrique en titre et l’équipe la plus titrée dans une phase finale de coupe du monde avec 5 trophées. Les «Lions» qui avaient tenu en échec (1-1) la bande à Neymar le 10 octobre 2019 à Singapour, vont surtout tenter d’imiter le Cameroun et le Maroc qui ont battu la Seleçao respectivement en phase finale de coupe du monde (1-0) et en match amical le 25 mars dernier à Tanger (2-1).

Battre le Brésil pour imiter le Cameroun et le Maroc ! Une telle opération aux allures des douze travaux d’Hercule, reste tout de même dans les cordes de la sélection sénégalaise qui affronte la Seleção de Vinícius Júnior, ce soir (19 heures, GMT) au stade Alvalade du Sporting de Lisbonne au Portugal.



Après avoir tenu en échec (1-1) les «Auriverde» emmenés par leur star mondiale Neymar Jr, le 10 octobre 2019 à Singapour, les Lions se retrouvent en match amical face à une Seleção revancharde.



D’ailleurs, exceptés Neymar Jr et Rodrygo, blessés, toute l’armada du Brésil a été convoquée par le sélectionneur intérimaire Ramon Menezes (50 ans) et récent vainqueur de la Copa América U-20 au début du mois de février dernier. Le Brésil n’a d’ailleurs fait qu’une bouchée du Syli national de la Guinée battu (4-1). Place ce soir à une équipe sénégalaise qui ambitionne de retrouver sa place de leader au classement de la Fifa et surtout de conserver le titre continental au soir du 11 février à Abidjan.



Mais le Brésil qui avait l’habitude de se balader devant des sélections africaines a récemment mordu la poussière. D’abord, contre le Cameroun. Le 2 décembre 2022, au Qatar, les Lions indomptables avaient réussi à battre la Seleção, grâce à un but de Vincent Aboubacar inscrit dans les arrêts de jeu (1-0).



Le 25 mars dernier à Tanger, après le fiasco du Mondial, la sélection brésilienne va encore mordre la poussière face aux autres Lions de l’Atlas du Maroc (2-1).

Les Lions du pays de la Téranga parviendront-ils à réaliser une telle performance ? Seuls Aliou Cissé et ses poulains ont la réponse. « Je suis dans un rêve, le Brésil est la première équipe du classement Fifa, pays du football, et en plein ramadan ! », s’était exclamé le sélectionneur marocain Walid Regragui, lors de la conférence de presse d’après-match. Le rêve est aussi permis pour son collègue sénégalais.



