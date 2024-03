Match amical Sénégal/Bénin : Peu inspirés, les Lions assurent le minimum face aux Guépards (1-0) Quatre jours après une victoire convaincante contre le Gabon (3-0), l’équipe du Sénégal a disputé un deuxième match amical contre le Bénin ce mardi, au stade de la Licorne à Amiens (France). Les Lions qui n’auront pas rendu une belle copie avec les cadres titulaires, ont dominé les Béninois sur le score d’un but à zéro.

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Mars 2024 à 09:57 | | 0 commentaire(s)|

Face à une équipe béninoise bien en place, les hommes de Aliou Cissé sont entrés dans leur match avec beaucoup de peine à déjouer la tactique des Béninois. Pourtant, pour ce deuxième match amical, le coach des Lions a décidé de lancer dans son onze de départ ses cadres comme il l’avait annoncé en conférence de presse. À l’exception de Mendy et de Pape Matar Sarr, les habitués étaient sur la pelouse au coup d’envoi de la rencontre.



Les Lions vont être gênés jusqu’à même frôler de subir l’ouverture du score sur penalty. Heureusement que le gardien de but, Seny Dieng était bien inspiré pour arrêter le tir du leader béninois, Steve Mounié (34’ minute). Le score restera ainsi nul et vierge jusqu’à la pause avec un système 3-4-3 qui fera sans doute baver au sortir de cette rencontre.



En difficulté malgré la possession de balle, le Sénégal réussit tout de même à ouvrir le score en deuxième période contre le Bénin lors d’une rencontre amicale. C’est Sadio Mané, la star sénégalaise, qui a marqué sur un penalty obtenu par Habib Diallo. L’attaquant d’Al Nassr a ainsi inscrit son 43e but en sélection. Mieux installés dans leur système après les entrées de Rassoul Ndiaye et de Dion Lopy avec plus de maîtrise dans l’entrejeu, les Lions vont se diriger vers une victoire malgré la possession du ballon.



On notera surtout le manque d’automatisme des hommes de Aliou Cissé dans cette rencontre. Une carence due peut-être au système mis en place par Cissé (3-4-3) pour cette rencontre qui aura été beaucoup plus convaincante lors du match contre le Gabon avec un onze recomposé et inédit. Sur l’ensemble des deux matchs amicaux, Aliou Cissé pourra tirer un bilan satisfaisant de ses hommes qui ont marqué 4 buts sans en encaisser le moindre. On a vu une équipe du Sénégal conquérante et prête à se relancer pour d’autres conquêtes.



wiwsport.com



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook