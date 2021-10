Match de gala: Les "Sew" trucident les "Patta" 2 à 0

Les comédiens ont organisé un match de gala au stade de Mbao. La partie opposait les "Sew" aux "pattas", entendez les petits et les gros et le menu fretin a dominé et fait souffrir les balèzes qui avaient du mal à soutenir la cadence. Mais le message de ce match est de faire savoir aux populations que la stigmatisation n'est pas bien dans la société. "C'est pourquoi on a préféré appeler les uns Sew et les autres patta, ceci pour ne pas avoir de complexe", ont-ils dit au micro de Bamba Lébou Ndoye.