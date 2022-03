Match retour Sénégal –Égypte : La Fédération sénégalaise de football s’associe avec Diotali, pour les tickets

Pour le premier match de l’équipe nationale du Sénégal dans son nouveau stade, le stade Abdoulaye Wade, la Fédération sénégalaise de football a décidé de s’associer avec une filiale spécialisée dans l’intégration de solutions monétiques et informatiques , Diotali, pour la vente des tickets du match retour contre l’Égypte qui se tiendra le mardi 29 mars 2022.



Partagée sur twitter, Diotali a déjà lancé la réservation des tickets VIP, VVIP et Loge présidentielle qui s’élèvent respectivement à 100.000, 200.000 et 300.000 FCFA. Le lien:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK2yXqvnsMPxXCp8MVMUUhniRx0BZSnJtjKsjcYKXlMGobtA/viewform



Concernant les tickets des autres secteurs, la fédération et la filiale n’ont pas encore communiqué là dessus, mais selon ces informations la billetterie devrait être ouverte en début de semaine.