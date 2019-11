Matforce condamnée à payer plus 20 millions à la société de nettoyage « Nickel Net »

La chambre des petits litiges du tribunal hors classe de Dakar a vidé le contentieux opposant la société de nettoyage « Nikel Net Sarl » à « CSI Matforce », spécialisée dans la distribution électromécanique de véhicules et autres équipements. Prévenue dans cette affaire, cette dernière à payer à Nickel Net SARL la somme de 20.113.100 FCFA et celle de 1.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Ironie du sort, toutes les deux sociétés sont implantées sur la Vdn et se font face.