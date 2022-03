Matières plastiques : Greenpeace Afrique pour un traité mondial juridiquement contraignant

L'Unea, appelé le parlement mondial de l'environnement, se déroule du 28 février au 2 mars à Nairobi et représente une opportunité pour les gouvernements du monde entier d'ouvrir la voie à un traité juridiquement contraignant qui inclut l'ensemble du cycle de vie des matières plastiques, de la production à l'élimination.



«Les multinationales et les pays riches ont fait leur part pour infester les écosystèmes africains de quantités insondables de

plastique à usage unique et de déchets. Greenpeace Afrique appelle les décideurs politiques, les entreprises, les gouvernements africains - et les gouvernements du monde entier - à approuver un traité mondial juridiquement contraignant visant à réduire la pollution plastique, faute de quoi nos enfants grandiront dans un monde plus pollué et plus toxique que le nôtre », a déclaré Erastus Ooko, responsable de l'engagement du projet plastique pour Greenpeace Afrique.



Les déchets plastiques obstruent les cours d'eau, entraînant des inondations et des destructions. Un récent rapport des Nations unies a révélé que la pollution plastique a des répercussions disproportionnées sur les groupes minoritaires et les communautés et pays marginalisés. Les pays africains doivent montrer leur véritable leadership et leur engagement à mettre fin à la crise du plastique en soutenant un traité mondial juridiquement contraignant.



«Les gouvernements africains doivent résister à la mainmise des entreprises sur les plastiques et prendre des mesures audacieuses pour négocier un traité mondial sur les plastiques qui englobe l'ensemble du cycle de vie du plastique, de la production à l'élimination. Il s'agirait d'un pas en avant vers l'endiguement de la récente vague de déversements illégaux de déchets plastiques dans les pays du Sud, dans ce que l'on appelle communément le colonialisme des déchets», a-t-il dit.



«La pollution plastique est une bombe à retardement mortelle ; une solution adaptée à l'ampleur du problème est non seulement

essentielle, mais aussi non négociable. La coopération à travers l'Afrique est nécessaire pour forger un combat solide en faveur d'un traité mondial robuste et inclusif. Plus que jamais, les gouvernements africains doivent être forts et amplifier les efforts actuels en faveur d'une Afrique sans plastique dans le cadre d'une approche plus coordonnée et plus ambitieuse », a poursuivi M. Ooko.



Adou Faye



Pour la première fois dans l'histoire, l'examen d'un traité mondial sur les plastiques visant à lutter contre la crise du plastique est l'une des principales priorités des prochains pourparlers qui doivent débuter à Nairobi cette semaine. Greenpeace Afrique appelle tous les États membres de l'Onu à soutenir le projet de résolution le plus complet et à adopter des mesures supplémentaires pour garantir un environnement propre et sain pour tous.Source : https://www.lejecos.com/Matieres-plastiques-Greenp...