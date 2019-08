Maurice Soudieck Dione, Enseignant-chercheur à l’UGB : « La grâce n’a qu’un seul avantage pour Khalifa Sall. C’est qu’il aura la possibilité de retrouver sa famille »

Le Prof Maurice Soudieck Dione, enseignant-chercheur en science politique à l’Université Gaston Berger de St Louis a braqué son regard sur l’éventualité d’une grâce présidentielle, accordée à Khalifa Sall. L’enseignant, accroché par Sud FM, trouve que la grâce, n’aura qu’un seul avantage pour Khalifa Sall. C’est qu’il aura la possibilité de retrouver sa famille. Mais, la suite de sa carrière politique va connaître des complications.



« La grâce permet à un citoyen de retrouver sa famille. Mais, ne facilite pas son retour à ses activités politiques. Il y a le cas de Karim Wade qui a été gracié et conduit dare-dare vers le Catar. Depuis lors, il ne peut plus rentrer au Sénégal. Personne ne sait ce qui le retient là-bas », compare-t-il.



Peut-être, après, retient l’enseignant, Khalifa Sall pourra bénéficier après d’une amnistie qui enlèverait sa condamnation. « S’il obtient une amnistie, il pourra légalement, continuer sa carrière politique. Tant qu’il n’a pas l’amnistie, il ne pourra pas continuer son engagement politique », tranche-t-il.



Leral



