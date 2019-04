Maurice Soudieck Dionne : « on va vers un gouvernement très politique » Maurice Soudieck Dionne est d’avis qu’ « on va vers un gouvernement très politique » après la démission du Premier ministre Mahammad Boune Abdallah Dionne et son équipe.

L’enseignant chercheur à l’université Gaston Berger de St Louis a soutenu, sur la RFM, que compte tenu des prochaines échéances électorales, notamment les locales au mois de décembre prochain, et le besoin de maintenir la cohésion au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar, Macky Sall va former un gouvernement en majorité composé d’hommes politiques.

