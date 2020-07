Mauritanie : 38 techniciens supérieurs sénégalais rapatriés

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Juillet 2020 à 15:18 | | 0 commentaire(s)|

38 techniciens supérieurs de nationalité Sénégalaise spécialisés en énergie, ont été rapatriés, par voie terrestre informe la Rfm. Ils étaient bloqués depuis trois mois en Mauritanie à cause de la crise du Covid-19. Ce qu’indique le Consul honoraire du Sénégal à Nouadhibou.



A noter qu’il y a des transitaires privés, des femmes d’affaires, des hommes qui faisaient le commerce entre le Sénégal et la Mauritanie, qui sont actuellement bloqués là-bas avec leurs enfants depuis plusieurs mois. Pour l’heure le consulat enregistre 400 instructions de demandeurs de départ.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos