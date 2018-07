Mauritanie: L’ambassadeur de France rend les honneurs à Coumba Gawlo Après avoir assisté au dîner de gala de Coumba Gawlo à l’occasion de l’ « African Tour 2018 », l’ambassadeur de France en Mauritanie a tenu à rendre les​ honneurs à la chanteuse sénégalaise, pour lui témoigner sa reconnaissance et manifester son adhésion aux initiatives impulsées en son nom.

Son excellence Joel Meyer s’est déplacé en compagnie de l’artiste à la galerie « Art Gale » puis à l’Institut français de Nouakchott, pour magnifier de la coopération culturelle avant d’offrir dans sa résidence, en compagnie des associations féminines et représentants d’Ong, un déjeuner en l’honneur de Coumba Gawlo .



C’est d’abord à l’espace « Art Gale », galerie vantant l’art négro africain et mise en place par l’artiste-peinte Amy Sow , que la délégation a débuté sa visite. Un symbole fort des actions culturelles soutenues par la coopération française avec à sa tête une femme dynamique, pleine de poigne et engagée pour l’art mauritanien.





Ensuite, cap a été fait à l’institut français pour visiter les installations avant la réception et le diner offert à la résidence du diplomate français, en l’honneur de Coumba Gawlo en présence des membres de la société civile et des invités de marque dont Lisa Washington Sow (USAID) , Seydou Kaboré (UNFPA) et Ahmed Amza ( Conseil régional de Nouakchott ). Une marque d’estime et de considération qui couronne avec succès le programme déroulé par Coumba Gawlo durant cette première étape de sa tournée internationale durant la quelle la Mauritanie, en symbiose, a déroulé le tapis rouge à la diva sénégalaise.





















