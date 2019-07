Mauvais résultats au Bac et au Befem : Saourou Sène accuse l’Etat Le Secrétaire général du Saems, impute à l’Etat la responsabilité des mauvais résultats au Bac et au Befem cette année.

« Tout le monde a constaté qu’il n’y a pas eu de grève cette année. Donc s’il y a un taux d’échecs aussi important, il faut revoir l’ensemble de la pédagogie, mais surtout le mode d’évaluation », a déclaré Saourou Sène sur la RFM.

Et de poursuivre, « comment peut-on comprendre qu’au moment où le nombre de candidats augmente, l’Etat décide de réduire le nombre de correcteurs ? Il faut revoir tout le processus des examens des examens et concours. Pour l’épreuve de maths du Befem, ils ont donné des sujets qui dépassent la compétence des élèves. Pour le Bac, ils ont reconduit l’épreuve de géographie de l’année dernière, cela déroute les élèves. C’est tout cela qu’il faut revoir »



