Mauvaises pratiques des Beuk Neek : Quand des victimes se confient … Ils sont nombreux à avoir été roulés dans la farine par les beuk néek. Du haut fonctionnaire au plus petit talibé, ils sont nombreux à avoir été floués par ces chambellans.

Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Septembre 2021

Aliou Diouf, chef d’entreprise, raconte sa mésaventure. “J’étais venu faire mon ziar. Nous avons trouvé le marabout dans la grande cour, mais, il y avait beaucoup de talibés et il fallait attendre. Après 3 heures de patience, et à ma grande surprise, le “beuk néek’’ ne faisait entrer que les gens biens sapés et des femmes au teint clair. En fin de compte, il est venu me dire que le marabout ne recevait pas aujourd’hui, parce que simplement, contrairement aux autres, je ne lui avais rien remis’’.



Fatou Sy est une autre victime. Elle confie : “S. Diop était un beuk néek pervers et menteur dont tout le monde se méfiait. Il profitait des absences du chef religieux pour échanger avec ses cibles. Il était chargé de la gestion du magasin pour la distribution des vivres. Sous peine de nous accuser de fautes que nous n’avions pas commises, il nous faisait chanter.



Parce qu’elle refusait ses avances, il a dénoncé une de mes amies pour un acte qu’elle n’a pas commis. Une autre, prise de peur, à préférer demander son élargissement pour ne pas entrer dans son jeu’’.

