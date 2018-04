Max Mbargane, coordonnateur de Leewtoo Productions, dément : « Je n’ai pas proposé 90 millions à Balla Gaye 2 »

Joint hier (jeudi) au téléphone par nos confrères de Sunu Lamb, Max Mbargane démarchant le combat de revanche entre Balla Gaye 2 et Modou Lô, informe qu’il est en négociations avancées.



« Je suis en train de démarcher le combat entre Balla Gaye 2 et Modou Lô. Et, je pense que les deux lutteurs sont prêts à s’affronter. J’ai discuté avec le staff de Balla Gaye 2. Ils m’ont proposé un montant que j’ai décliné parce que je l’ai trouvé exhorbitant. Je leur ai fait une autre proposition. Ils m’ont indiqué qu’ils vont revenir vers moi. Je reste maintenant à l’écoute du staff de Balla Gaye 2.



Les négociations se poursuivent et j’ai bon espoir que la situation va se décanter. Je n’ai pas proposé 90 millions FCFA à Balla Gaye 2 et je ne peux pas aussi révéler le montant. C’est un problème de prix entre eux et moi. Si on tombe d’accord, on va finaliser le combat.

Pour ce qui est du camp de Modou Lô, je suis en contact avec Birame Gningue. Rien n’est fermé, les discussions se poursuivent » révèle le coordonnateur de la structure de Leewtoo Productions.